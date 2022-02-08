الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية زيمبابوى يُشيد بانتخاب بلاده عضوًا فى مجلس السلم والأمن الإفريقى

وزير خارجية زيمبابوي
وزير خارجية زيمبابوي فردريك شافا

أشاد وزير خارجية زيمبابوي فردريك شافا، بانتخاب بلاده عضوًا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة (2022-2024)، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت خلال انعقاد الدورة 40 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوًا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.
وتعهد شافا - في بيان نقلته صحف محلية، اليوم - بلعب دور نشط في تعزيز السلام والأمن في القارة السمراء، والالتزام بجدول الأعمال القاري، قائلاً إن الغرض من الاجتماع كان اعتماد مقترح الميزانية لهذا العام، والنظر في قضايا وملفات عام 2022، ومناقشة الوضع في البرلمان الإفريقي، وتعزيز جهود المركز الإفريقية للسيطرة على الأمراض ومكافحتها، بالإضافة للتطرق إلى قضايا الاتحاد الإفريقي الأخرى.
وأوضح أن "المجلس وافق على ميزانية قدرها 651 مليونًا و110 آلاف و573 دولارًا أمريكيًا لعام 2022"، مشيرًا إلى أن بلاده دفعت مساهماتها، مما يسمح لها بالمشاركة الكاملة والاستفادة من برامج وأنشطة الاتحاد.
وأضاف أن المجلس التنفيذي تطرق أيضًا إلى مواضيع "بناء وتعزيز المرونة في ملفات التغذية والأمن الغذائي في القارة الإفريقية: تعزيز الزراعة، وتسريع رأس المال البشري، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".
يذكر أن المجلس التنفيذي انتخب عشر دول لولاية مدتها سنتان هي: بوروندي والكونغو وأوغندا وتنزانيا وتونس وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وجامبيا وغانا والسنغال.

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