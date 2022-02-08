الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل زيارة وفد من طلاب كلية هندسة عين شمس لمصنع كيما بأسوان

كيما
كيما

زار وفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس مجمع صناعات كميا الجديد التابع لشركة كيما إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وفقا لما كشفت عنه شركة كيما اليوم الثلاثاء الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٢.

كما نظمت  مديرية  التربية والتعليم  بأسوان زيارة ميدانية لمشروع كيما-٢ لطلاب  مدرسة بدرية  حامد الاعدادية اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشركة  على التعاون الدائم مع المؤسسات التعليمية  وذلك  بتوجيه من   المهندس محمد  حسنين  رضوان  العضو  المنتدب  وذلك  لاطلاعهم على  القطاعات الصناعية المختلفة وذلك لتمكينهم من الاستفادة على المستوى العملي والتعرف  على مشروع  كيما-٢  كأحد  أكبر  المشروعات  القومية  فى مصر المنجزة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الطلاب  وليد أبو الوفا  مدير إدارة  العلاقات العامة والإعلام، واطلع  الطلاب على تاريخ  شركة  الصناعات الكيماوية المصرية-كيما  الممتد  لأكثر  من 60 عامًا من الريادة  فى مجال الصناعات الكيماوية  والأسمدة.

وللتعرف على نظم الإدارة والتشغيل بكيما 2، استمع  الطلاب لشرح من المهندس مصطفى عبدالمجيد مدير إدارة  المكتب  الفني بكيما ٢، خلال الزيارة قام الطلاب بجولة تفقدية في المصنع وشاهدوا جميع مراحل التصنيع وطريقة عمل المصنع  باستخدام أحدث نظم التشغيل الذاتي الموجودة في العالم  وذلك  قبل عقد ندوة نقاشية وعروض توضيحية لكى يتعرف الطلاب عن قرب علي أحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة في هذا المجال.
وعقب انتهاء الشرح  حرص المهندس  مصطفى  عبدالمجيد  علي استقبال استفسارات أبنائه الطلاب، حيث تبادل النقاشات معهم فيما شاهدوه وأثنى على اهتمام طلاب المدارس على التعرف على كل ما هو جديد .

وكان المهندس محمد حسنين رضوان قد كشف ان مصنع كميا الجديد بلغت استثماراته نحو ١٢ مليار جنيه مشيرا إلى أن ضخ الدولة لهذه الاستمارات يوكدها حرصها على تنمية الصعيد. 

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