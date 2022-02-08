الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة الجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استمرار تنفيذ المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة الجيزة ، بمشاركة ٢٥٠ طليعا وطليعة من مراكز شباب المحافظة، وحضور الدكتور طارق نصر من الأكاديمية الوطنية للتدريب، والشيخ عبدالخالق صلاح، إمام مسجد الفتح.

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يقام المؤتمر الوطني الأول للنشء تحت شعار «بناء جيل»، بمشاركة النشء من محافظات مصر، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة، الدولة للإعلام، التخطيط، والشئون المعنوية، والدفاع الشعبي والعديد من الجهات المجتمعية المتخصصة في محاور المؤتمر.

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أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن فكرة تنفيذ مؤتمر وطني للنشء من خلال وزارة الشباب والرياضة، وبالإضافة إلى الشركاء القوميين الحكوميين وغير الحكوميين من الجهات الراعية للحدث، لتأهيل وتدريب النشء (الفتية والفتيات) على مستوى كل محافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية والتي تؤهلهم إلى المشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية وأيضاً تطوير شخصياتهم بشكل عام لإفادة أنفسهم والمجتمع على المدى البعيد.

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ويهدف المؤتمر إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري"من النشء المصري بالمحافظات المختلفة من ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتكون هذه المجموعات هي أساس عمل المؤتمر، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النش (تثقيف الأقران)، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية لمستهدفين من النشء داخل مراكز الشباب والمدارس في المناطق المهمشة على مهارات حياتية وقيمية مختلفة داخل محافظات الجمهورية من خلال "قادة المجتمع".

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وائل لطفي

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