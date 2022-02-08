الوطنية للإعلام تتعامل بحيادية تامة مع كل الأندية الرياضية المصرية

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كل الأندية المصرية، وتتعامل بحيادية تامة، وأن كل الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.