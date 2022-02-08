الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توصيات فنية للمزارعين تزامنا مع حلول أمشير.. وتخذيرات من الأمراض

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لمعلومات التغيرات المناخية، عن حزمة توصيات فنية لمختلف المحاصيل الزراعية.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن التوصيات تشمل إعادة تأهيل أشجار ومزارع المانجو، وأنه من قام بتأخير عملية تقليم أشجار الحلويات التفاح والمشمش والكمثرى والخوخ يبدأ عملية التقليم، ورش العنب بالكبريت الميكروني وخاصة العنب المكشوف لتدفئة العيون لتتمكن من النمو بانتظام.

وأوضح، أنه على مزارعي المانجو البدء في إزالة النواشف وإزالة التزهير المبكر، ولا يتم تركه لأنه كان من المفترض أن يتم تقليم الأصناف البلدية في منتصف شهر يناير والأصناف الأجنبية يتم تقصيفها حتى 20 فبراير، وكذا المحاصيل الأرضية مثل محاصيل البنجر والثوم والبصل والبطاطس الشتوي فهذه الأجواء جيدة خاصة في نهاية عمرها.

وأضاف التقرير، أن البطاطس الصيفية تحتاج لتكثيف محفزات النمو مثل الطحالب والأحماض الأمينية ولا يجب تأخير المياه عنها، والبصل المزروع جديد من المهم مع الشبورة المائية التي ستظهر بعد فترات البرد خاصة أن البرد تسبب في ضعف النباتات وأصبحت المناعة ضعيفة ضد أمراض كثيرة.

وحذر، من أن الأجواء الحالية من الطقس مناسبة لظهور الكثير من الأمراض مثل اللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم والتبقع السلكسفوري على البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة والصدأ الأصفر، لذا فلابد من فحص دقيق لمختلف المحاصيل والتعامل معها فورًا، لأن الأجواء مواتية لظهور هذه الأمراض، وأنه من الضروري  تأجيل بعض الزراعات مثل الفاصوليا الصيفي والطماطم العروة الصيفي المبكر والباذنجان والفلفل والكوسة يمكن تجهيز الأرض والبدء في زراعة هذه المحاصيل، ونصح مركز معلومات التغيرات المناخية بضرروة عدم التبكير بزراعة هذه المحاصيل وزراعتها خلال أول أبريل لأنها محاصيل في الأصل صيفية لا تتحمل الانخفاض في درجات الحرارة.

-الزراعة تقدم توصيات فنية للمزارعين قدوم شهر أمشير وتخذيرات

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