«ثابت» يستقبل «الغضبان» لتفقد سير العمل بمبنى إدارة ومركز بورفؤاد التمويني النموذجي المطور

استقبل ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل داخل مبنى إدارة بورفؤاد و مركز بورفؤاد التمويني النموذجي المطور أول مبني يتم إنشاءه يجمع ويضم الإدارة ومركز خدمة تموينية فى مكان واحد على مستوى الجمهورية، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمة المقدمة و كفاءتها، رافقه خلالها السيد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد ومسعد الأمير مدير إدارة تموين بورفؤاد ومحمد نصر مدير العلاقات العامة بالمديرية.



وتفقدوا أقسام المبنى و المركز، مستمعاً إلى ٱخر تطورات العمل في المركز، والذي تم تطويره وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية في مجال الخدمات التموينية ضمن المراكز التي تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة بورسعيد.



ويخدم مبنى إدارة بورفؤاد الجديد والمركز النموزجى المطور الذى يضم ٥ شبابيك لخدمة المواطنين

مدينة بورفؤاد أول وثان وشرق التفريعة وسهل الطينة والمدينة المليونية؛ حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى بما يواكب منظومة التحول الرقمى؛ ويعمل على تقليل المعاملات بين الموظف والمواطن من حيث أداء الخدمة وإنهاء كافة الخدمات بسهولة ويسر دون أدنى تعقيدات حتى يشعر المواطن بالمجهود المبذول من قبل الحكومة لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.



وأشار ثابت الي الخدمات التي سوف تقدم بالمركز و ٱلية العمل، مؤكداً أن بورسعيد حققت طفرة في مجال تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، موجهاً باستمرار تحسين وتطوير الخدمات وسرعة تقديمها والحرص على التواصل الدائم والفعال مع المواطن.