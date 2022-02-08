عالم يبرئ لقاح استرازينيكا من الآثار الجانبية القاتلة

قال البروفيسور جون بيل الباحث في جامعة اكسفورد وعمل على لقاح استرازينيكا "العلماء والسياسيون ربما قتلوا مئات الآلاف من الناس من خلال الإضرار بسمعة لقاح استرازينيكا، لقد أضروا بسمعة اللقاح بطريقة تردد صداها في جميع أنحاء العالم".

وتابع في فيلم وثائقي نقلته هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أن السلوك السيئ من العلماء والسياسيين قد تسبب في مقتل مئات الآلاف من الناس ولا يمكنهم أن يفخروا بذلك".

وأكدت الإذاعة البريطانية، أنه عندما تم طرح حقنة أكسفورد أسترا زينيكا في المملكة المتحدة، أوصى مستشارو الحكومة البريطانية بضرورة تقديم بديل لمن هم دون الأربعينات بسبب ارتباط اللقاح ببعض حالات الجلطات الدموية النادرة جدًا.

وتابعت أن المخاوف بشأن الصلات بجلطات الدم دفعت دولًا أخرى بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وجمهورية إيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيرلندا وتايلاند ، إلى التوقف مؤقتًا عن استخدام اللقاح.

وأضافت أن لقاح استرازينيكا لم يلعب أيضًا دورًا مهمًا في البرنامج المعزز، حيث مثل فقط نحو 48 ألف فقط من أكثر من 37 مليون جرعة معززة تم تقديمها في المملكة المتحدة.

وأشارت الاذاعة البريطانية أن هذه المعلومات المضللة جاءت رغم انه تم الاحتفال باللقاح من الألف إلى الياء كقصة نجاح في المملكة المتحدة ووصفه بأنه "هدية بريطانيا للعالم" عندما تم تطويره.

وتابعت أنه تم تصميمه ليكون رخيصًا ، وكان لدى المطورين الطموح بأنه يجب أن يكون متاحًا بتكلفة منخفضة، فهو على عكس لقاحات "ام ار ان ايه" ، يمكن نقله بتكلفة منخفضة و تخزينه في درجة حرارة الثلاجة.

وأضافت أن ما يقرب من نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعتين من اللقاح، حيث تزامنت الموافقة على إنتاج لقاح استرازينيكا في المملكة المتحدة مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال بيل في الفيلم الوثائقي: "لا أعتقد أن الأمر سهّل في ظل العلاقات المتوترة مع أوروبا لأنه تم الترويج له كلقاح بريطاني".

واضاف أنه قبل أن يتخذ المنظمون الأوروبيون قرارهم، قررت ألمانيا أنه لا ينبغي إعطاؤه لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، ووصف الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، اللقاح بأنه "شبه غير فعال" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

وأشار إلى أن كل من فرنسا وألمانيا تراجعتا في وقت لاحق عن مواقفهما ، لكن سمعة اللقاح كانت قد تضررت.

ويعد الخطر الإجمالي لجلطات الدم منخفضًا جدًا - يقدر بواحد من كل 65000 بشكل عام - ولكنه أعلى قليلاً لدى البالغين الأصغر سنًا، حيث قالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه عندما أعلن المنظمون الأوروبيون أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره ، رفع معظمهم تعليقه - لكنهم وضعوا قيودًا على عمر اللقاح.