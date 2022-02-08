الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العاشر: الانتهاء من مشروع سكن لكل المصريين العام المقبل

المهندس محمد مصطفي
المهندس محمد مصطفي

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ 401 عمارة بواقع 8166 وحدة سكنية نموذج 90 متر مربع، بينما يتضمن المشروع تنفيذ 16 عمارة سكنية بواقع 480 وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين المرحلة الأولى.

وقال «عمران»، في تصريح لـ«الدستور»، إنه بلغت التكلفة الاستثمارية نحو 2.8 مليار جنيه، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة الوحدات السكنية بمختلف النماذج نهاية يونيو 2023 المقبل.

وأضاف رئيس جهاز العاشر، أنه يقع المشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر نموذج 90 متر بـ4 أحياء تنفيذ 125 عمارة بشرق حي الأندلس، وتنفيذ 178 عمارة بالحي الـ21، وكما تتضمن المبادرة تنفيذ 98 عمارة بالحي 20 بالمدينة، فضلا عن نموذج الـ75 متر مربع، الذي يشمل تنفيذ 16 عمارة سكنية شرق حي الأندلس.

القاهرة الجديدة

وعلى صعيد آخر، أوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم تنفيذ وحداتمشروع سكن لكل المصريين بالمدينة بعدد 222 عمارة، تضم 5328 وحدة سكنية بمساحات 90 مترًا، و120 مترا بحجم استثمارات حوالي 2 مليار جنيه، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

العام المقبل ٢٠٢٣ الانتهاء تنفيد مشروع سكن لكل المصريبن العاشر من رمضان حدائق أكتوبر المنصورة الجديدة القاهرة الجديدة

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