«بدلة رقص» تقود هند صبري لصدارة التريند.. والسبب دينا (صور)

تصدرت الفنانة هند صبري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية وبحث الجمهور عن الأخبار التي أدت إلى وصولها إلى صدارة التريند والذي كان السبب فيه «بدلة رقص» مع الفنانة دينا من كواليس مسلسل البحث عن علا الذي يعرض على منصة نتفليكس العالمية.

بدلة رقص هند صبري في البحث عن علا

البداية كانت مع نشر الفنانة والراقصة دينا مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام برفقة الفنانة هند صبري والفنان محمود الليثي من كواليس إحدى حلقات مسلسل “البحث عن علا” الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات العالمية والذي يعد استكمالا لأحداث الجزء الأول من مسلسل “عايزة أتجوز” والذي كان قد عرض قبل ما يقرب من 12 عاما.

صور هند صبري ببدلة رقص دينا

بدلة رقص هند صبري في البحث عن علا

ونشرت دينا الصور معلقة عليها بـ"من كواليس مسلسل البحث عن علا.. أنا سعيدة جدًا بمشاركتي في المسلسل مع أجمل ناس هند صبري وندى موسى ومحمود الليثي والمخرج المبدع هادي الباجوري.. ألف مبروك نجاح المسلسل".

بدلة رقص هند صبري في البحث عن علا

وبمجرد نشر صور هند صبري ببدلة الرقص علق عدد كبير من الجمهور على ظهور الفنانة هند صبري بملابس الرقص فللمرة الأولى ترتدي الفنانة هند صبري بدلة رقص في أعمالها الفنية وهو ما اعتبره البعض أنه جديد عليها وجرأة كبيرة منها في المجال الفني عن ما اعتاده الناس.

مسلسل البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا هو عمل مكون من 6 حلقات يعرض عبر منصة نتفليكس العالمية ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان محمود الليثي والفنانة دينا التي ظهرت في دور شرفي وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان خالد النبوي والنجمة يسرا والفنان هاني عادل بالإضافة إلى عدد من الأطفال المشاركين في العمل في تطور جديد على الأحداث.