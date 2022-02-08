آل البيت.. السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها

نحن نعرض قصص أهل البيت حتى نذكّر أنفسنا بهم دائماً ونعلم أولادنا حب آل البيت كما أحببناهم من قبلهم ومما لا ينبغي تجاهله أن محبة آل البيت قد ضعفت في نفوس بعض المسلمين اليوم، وأن بعضاً منهم قد بالغوا في تلك المحبة ولكن ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يقع في الغلو في محبتهم فهم بشر مثلنا ومكانتهم محفوظة في قلوبنا إكراماً واحتراماً وتقديراً لنسبهم الشريف لسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه ويقول النبي في كتاب الله تعالي: "قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا" الجن: 21، وقال أيضاً: “قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ”، يونس: 49.

من أحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر زيارتهم تباركاً بهم يجد على أعتابهم السبيل للراحة التي ننشُدها جميعاً ونتطلع إليها في كل وقت وحين ومع كل خطوة نخطوها داخل مساجدهم نشعر بفيض البركات وكأن حبهم أصبح راسخاً في قلوبنا المرتجفة من هيبة اللقاء كما تتسارع الدعوات لله عز وجل ببركة صاحب أو صاحبة المقام واثقين من أن الله الرحيم بعباده سيستجيب لهم، لذلك من حقهم علينا زيارتهم وإكرامهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال زيد بن أرقم "رضي الله عنه" سمعت "رسول الله صلي الله عليه وسلم" يقول: "أيها الناس، فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدي والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي" قيل ومن أهل البيت يا زيد قال هم "آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر وآل عباس".

وتأكيداً على محبتهم يذكر المصلي آل البيت 5 مرات يومياً في تشهده "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

آل محمد هم آل البيت وأول من جاءت إلى مصر من آل بيت النبي هي السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها "زينب الكبرى" ويجب أن لا يختلط علينا الأمر بين السيدة زينب الكبرى صاحبة المقام بحي السيدة زينب والسيدة زينب الصغرى والتي لم يتفق على مكان دفنها.

نحن الآن على أعتاب مولد السيدة "زينب رضي الله عنها وأرضاها" وهي ابنة السيدة "فاطمة الزهراء" ابنة الرسول صلي الله عليه وسلم وسيدنا "علي بن أبي طالب"، أنجبت "السيدة فاطمة" سيدنا الحسن سنة 3 هجرية وسيدنا الحسين سنة 4 هجرية والسيدة زينب "الكبرى" سنة 5 هجرية الموافق 626 ميلادية، كانت السيدة زينب رضي الله عنها صوره في الشبه لجدتها خديجة رضي الله عنها وأرضاها ولذلك استحوذت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت تشبه أمها رضي الله عنها لطفا ورقة وتشبه أباها علماً وتقوى.

بعد أن وضعت "السيدة فاطمة" ابنتها "زينب" سألت زوجها سيدنا "علي بن أبي طالب" أن يسميها "وهي سنة أن يسمي الأب أبناءه" ولكنه لم يفعل و قال لها "لا والله لا كنت لأسبق رسول الله في التسمية" ثم سألوا رسول الله أن يسميها وأجابهم "والله ما كنت لأسبق رب العباد في التسمية" ونزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد وقال له "السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سمّها زينب" وبذلك تكون قد جاءتها التسمية من فوق سبع سموات واسم "زينب" يعني العاقلة الحليمة الودودة كما فسر العلماء حروف اسم زينب ووصفوها بالحروف النورانية.

تربت "السيدة زينب" في بيت النبوة بين والديها وعاشت في كنف النبي صلي الله عليه وسلم كما شاركت الصحابة جلساتهم مع خير الخلق.

لقبت "بعقيلة بني هاشم" و"صاحبة الشورى" لما كان لها من رجاحه عقل وفطنة تجعل من حولها يستشيرها وكان اولهم والدها سيدنا "الامام علي" وهو الملقب "ببوابة علم رسول الله صلي الله عليه وسلم".

مرت "السيدة زينب" بالعديد من الابتلاءات المحملة بالفقد وكلما زاد البلاء زادت معه عزيمتها ورغبتها في العطاء وكان أول ابتلائها وابتلائنا جميعاً فقدها لجدها ورسولنا الكريم محمد صلي الله عليه وسلم سنة 11 هجرية وكانت في السادسة من عمرها وعندما حضرته الوفاة نادى على ابنته فاطمة وأخبرها شيئا أبكاها ثم أخبرها شيئا أضحكها، فأما الذي أبكاها هو أنه سيموت الليلة وأما الذي أضحكها هو أنها أول أهله لحاقاً به وقال لها: "أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة", لذلك لقبت "السيدة فاطمة" رضي الله عنها "بسيدة نساء اهل الجنة".

عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قالت "السيدة فاطمة" حزناً علي فراقة "يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" فلما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت "يا أنس.. كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟" وبكت وبكى المسلمون جميعاً وذكروا قول الله تعالى: "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ" 30 سورة الزمر.

بعد سته أشهر من وفاة النبي صلي الله عليه وسلم لحقته والدتها "السيدة فاطمة" ورغم صغر سنها وهي في السادسة من عمرها وحاجتها لرعاية الام استطاعت ان تربي اخواتها وتحنوا عليهم وتمدهم بمشاعر الامومة التي افتقدوها جميعاً.

وهي من قال عنها "سيدنا الحسين" عالمه بدون معلم ولقبها "بالطاهر"، في سنه 30 هجرية أصبح والدها سيدنا علي الخليفة فطلبت منه انشاء دار لرعاية الايتام والعجائز نظرا لكثرتهم في ذلك الوقت وبالفعل تم انشاء هذا الدار وافنت السيدة زينب حياتها لرعايتهم والسهر على راحتهم وأطلق عليها لقب "ام هاشم" وتبعه لقب "ام العواجز" جزاء احسانها وتفانيها في عمل الخير كما سميت "بأم العزائم" لأنها كانت شديدة العزم في عباده الله سبحانه وتعالي فكانت تصوم النهار وتقوم الليل.

استشهاد الإمام علي سنة 40 هجرية واستشهاد سيد شباب أهل الجنة

أكملت حياتها المليئة بالرحمات بعد استشهاد أبيها بثبات وعطاء لا ينفذ وطلبت من زواجها سيدنا "عبد الله ابن جعفر الطيار" والد أبنائها جعفر وعلي وعون الأكبر وبنتين أم كلثوم وأم عبد الله أن تسافر إلى كربلاء حتي تساند أخوها الحسين ووافق زوجها واصطحبت معها ابنها علي والذي قتل أثناء دفاعه عن خاله الحسين وتبعه موت سيدنا الحسين وولده وابنها الثاني عون على يد أهل كربلاء فبقاء "سيدنا الحسين" على قيد الحياة كان يؤرق "المملكة" التي أنشأها "بني أمية" وكان أول ملوكها "معاوية بن أبى سفيان" حين أراد توريث "الابن" في حركة غيرت مفهوم التاريخ الإسلامي بعد ذلك، وكان الحسين بن على يمثل "حجرا صلدا" في وجه المطامع الدنيوية لبنى أمية وعقب استشهاد سيدنا الحسين "سيد شباب أهل الجنة" قالت السيدة زينب حينها بعدما سيقت مع الأسرى والسبايا فكان أبشع موكب في التاريخ حيث الأشلاء مبعثرة والجثث ملقاة وأنشدت رافعة صوتها في أهل كربلاء:

ماذا تَقولونَ إِن قالَ النَبيُّ لَكُم

ماذا فَعَلتُم وَأَنتُم آخِرُ الأُمَمِ

بِأَهلِ بَيتي وَأَنصاري وَمَحرمَتي

مِنهُم أُسارى وَقَتلى ضُرِّجوا بِدَمِ

ما كانَ هَذا جَزائي إِذ نَصَحتُ لَكُم

ودعت بعد ذلك وقالت "إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب".

وسط هذه الابتلاءات لم تنس المحتاجين واليتامى والعجائز وكانت تسهر على راحتهم دون أن تشتكي عناء أو تتألم من مرض، امتلأت عيناها بالحزن لضيق حاكم المدينة المنورة بها ومطالبته لها أن تترك المدينة وقالت له "تريدني أن أخرج من بلد أبي وجدي" قال لها عبد الله بن العباس "يا بنت بنت رسول الله ارحلي إلى مصر فإن فيها قوماً يحبونكم في الله ولقرابتكم من رسول الله".

لماذا اختارت السيدة "زينب رضي الله عنها" مصر؟

اختار الله سبحانه وتعالي لمصر مكانة عظيمة كتبت في القرآن الكريم وهي البلد الوحيد في القرآن الكريم الذي آمن الله أهلها ووعد من يمكث فيها بالأمان.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾

[يوسف: 99]

كما وعد الله سبحانه وتعالي من دخل بيته الحرام بالأمان ولم يذكر مكة بهذا الأمان، لماذا مصر؟

لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بها في رحلة الإسراء والمعراج وقال "سيدنا جبريل" له انزل ها هنا فصلي ركعتين فسأله نبينا ما هذه البلد؟ إنها مصر يا رسول الله فصلى ركعتين في طور سيناء حيث كلم الله نبيه موسى ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصر وأهل مصر كما أوصى رسولنا الكريم على مسلمين وأقباط مصر وقال "استوصوا بأهل مصر خيراً".

ويذكر أن عندما جاءت رسالة النبي صلي الله عليه وسلم أرسل لأهل مصر مع سيدنا "حاطب بن أبي بلتعة" وكان رد "المقوقس" عظيم قبط مصر أنه قد أرسل إلى النبي بالعديد من الهدايا وكان أهمهم ما جاء بها طبيب.

يروي مصطفي زايد الباحث و المختص بالشأن الصوفي"للدستور" عن استقبال أهل مصر للسيدة زينب رضي الله عنها سنة 61 هجرية

جاءت السيدة زينب رضي الله عنها إلى مصر سنة 61 من الهجرة مع بنات أخيها سيدنا الحسين السيدة فاطمة والسيدة رقية والسيدة سكينة وسيدنا علي زين العابدين وغيرهم من أبناء آل البيت، وكان والي مصر "مسلمة بن مخلد الأنصاري" في شرف استقبالها في العباسة ببلبيسي واصطحب معه وزرائه وكبار رجال الدولة وتحدثت معهم السيدة زينب اثناء تلقيها عزائهم في أخيها سيدنا الحسين وولده وولديها وجميع من فقدت، أخرجت رأسها من الخباء ودعت لأهل مصر وقالت "يا أهل مصر أويتمونا... أواكم الله ونصرتمونا نصركم الله".

ويذكر زيد قول الجاحظ في كتاب البيان والتبين ويصفها عبد الله بن أيوب الأنصاري – وقد رآها عقب وصولها إلى مصر، بعد مصرع أخيها الحسين، فيقول: فو الله ما رأيت مثلها وجها كأنه شقة قمر وكانت السيدة يومئذ في الخامسة والخمسين من عمرها غريبة، متعبة، موجوعة ثكلى، فكيف بها إبان شبابها قبل أن تأكلها السنون وتطحنها الأحزان وتجرعها كأس الثكل حتى الثمالة؟

وأكد زايد أن المستقبلين لها وعلى رأسهم "مسلمة بن مخلد" كانوا يمشون خلفها حفاة الأقدام وعراة الرؤوس احتراماً وتقديراً لمكانتها حتى وصلت لمكان إقامتها والذي خصصه لها الوالي "مسلمة بن مخلد" حتى حدث فيضان كبير لم تشهده مصر من قبل وقرر المصريون تشييد سد منيع يحمي منزل السيدة زينب من الفيضان ولذلك سمي الشارع بالاسم الحالي شارع السد بعد أن كان اسمه قنطرة السباع ثم قنطرة السيدة زينب وتحول منزلها بعد ذلك إلى المسجد الحالي للسيدة زينب.

وأشار زايد بأمر "عبد الله بن مخلد الانصاري" بتخصيص بلدين وقف في منطقه الجيزة احداهما اطفيح "للسيدة زينب" للصرف على ضيوفها وزوارها وأصبح الوقف ساري بعد وفاتها للصرف على ضريح "السيدة زينب".

لم يخلو منزل السيدة زينب من الزوار الذين يشتكون لها حاجتهم او التشاور معها في أمور الدين والعلم والفقه وكذلك امور الدنيا لذلك قررت ان تتكفل بالمساكين والارامل واليتامى وكانت سابقة لغيرها في هذا الامر، لم يخلو مجلسها أيضا من كبار رجال الدولة حتى ان والي مصر كان دائم زيارتها والتشاور معها في أمور الحكم، كانوا يلمسون جميعا في منزلها بركات وروحانيات لا مثيل لها حتى اكتسبت لقب جديد وهو "رئيسة الديوان".

ويذكر أن علي زين العابدين رضى الله عنه كان يقول لها "يا عمتاه أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة"

وأوضح زايد ان مسجد السيدة "زينب رضي الله عنها" الحالي مقام على ارض كانت بساتين يملكها الصحابي الجليل "عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف" وهو المسجد الذي دفنت فيه وشيد بعد ذلك وتم توسعته حتى صار على النحو الذي عليه الان، وأقيمت صلاه الجنازة على السيدة زينب في مسجد غير مسجدها الحالي ولكنه قريب منه ويطلق عليه "مسجد الست القديم" عاشت "السيدة زينب" في مصر 11 شهر و15 يوم وتوفيت مساء يوم الأحد 15 من رجب سنة 62 ودفنت بمخدعها وحجرتها من دار مسلمة التي أصبحت قبتها.