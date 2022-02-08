إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص ورفع 55 طن مخلفات بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إيقاف حالة بناء مخالف بدون ترخيص وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال الإنارة وقامت برفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وصيانة 10 كشافات كهربائية بالقري التابعة لها.

وقال محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أنه تم ايقاف اعمال بناء بدون ترخيص مخالف للقانون 119 بقرية البرجاية وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالف للقانون بحضور قسم التنظيم بالقرية.

أضاف رئيس القرية أن قسم البيئة واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة وقام برفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا كما قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية بالقرية بصيانة اعمدة الإنارة وصيانة 10 كشافات كهربائية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلًا.

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على التصدي وبكل قوه لأى شخص يتعدى على املاك الدولة من إراضي زراعيه أو إراضي أملاك الدولة او إراضي حرم نهر النيل أو بناء مخالف بدون ترخيص وتكثيف حملات وأعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءة المنظومتين.