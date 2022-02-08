الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بمدينتي دهب وسانت كاترين

صعود جبل موسى وزيارة دير سانت كاترين وندوة ثقافية أولى فعاليات الفوج الثانى من معسكر الرياضة فى بلاد الفيروز

الفوج الثانى من معسكر
الفوج الثانى من معسكر الرياضة

نفذت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات برنامج الفوج الثانى من فعاليات   معسكر "الرياضة فى بلاد الفيروز" Yalla Camp بمدينتي دهب وسانت كاترين بجنوب سيناء، حيث قام الشباب المشاركون بصعود جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين.

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الفوج الثانى من معسكر الرياضة 

ويقوم بتنظيم فعاليات المعسكر الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة حيث أنهت فعاليات الفوج الأول فى الفترة ٢-٦ فبراير،  وجارى الآن تنفيذ فعاليات الفوج الثانى وحتى ١١ فبراير، ومن المقرر تنفيذ الفوج الثالث فى الفترة ١٢-١٦ فبراير الجارى.

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الفوج الثانى من معسكر الرياضة 

كما عقدت وزارة الشباب والرياضة ندوة ثقافية للمشاركين تناولت الحديث عن مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، ومدى اهتمام القيادة السياسية بتطويرها بشكل شامل تأكيداً على أهميتها وعراقتها التاريخية.

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الفوج الثانى من معسكر الرياضة 

وتعرف المشاركون ،خلال فعاليات الندوة، على أبرز الآثار والطبيعة الجبلية لمحمية سانت كاترين ، ومساحتها الجغرافية التى يعيش بها ما يقرب من  ١٦ ألف  نسمة  مقيمين فى وديان المحمية  المختلفة، فضلاً عن التعرف على القيمة التاريخية لكل من جبل موسى ودير سانت كاترين.

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الفوج الثانى من معسكر الرياضة 

يذكر  أن برنامج المعسكر يضم زيارة مجموعة من المعالم منها التخييم في محمية اللاجون بدهب وزيارة جبل الطويلات ومحمية أبو جالوم والبلو هول ومحمية البلولاجون والوادي الملون وغيرها من المعالم، ومجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية فى "ألعاب بحرية ، كروس فيت، رماية بالقوس والسهم، تنس طاولة، كرة طائرة، وكرة قدم"، فضلاً عن إقامة ندوات كشفية وحفلات سمر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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