السجن المؤبد لسيدة ونجليها لقتلهم زوجها في العمرانية

قضت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل ونجليها بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل زوج والدتهم، المتهمة الأولى.



وأحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

- الاتهامات الموجهة للمتهمين



واتهمت النيابة المتهمين لأنهم فى 20 نوفمبر 2020، بدائرتي العمرانية و مركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط، قتلوا المجنى عليه "م. ا. أ" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم وأعدوا لهذا الغرض أداة "حجر".

و ما أن ظفروا به حتی انهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم و استتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر المار بيانه إستقرت بيسار رأسه، وكل ذلك عقب أن قيدوا يداه وكبلوا قدماه و كممو فاه بأدوات " تالی وصفها "، فلم تفض روحه، فاستمروا بكتم أنفاسه حتى تحقق لهم مرادهم - قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

- اقتران جريمة القتل بالخطف



واقترنت الجناية بأخرى تقدمها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه كرهاً عنه بأن شلوا حركته واعدموا مقاومته بأن انهال أولهم وثانيهم عليه ضربا بعصا خشبية، و استتبع ثانيهم بتقييد يديه وتكبيل قدميه وكتم فاه بأدوات كانوا قد أعدها سلفا لما دبروا «أفيز ، لاصق»، ثم قاموا بلغه بغطاء وحملوه بحالته لمحافظة دمياط حيث وقعت الجريمة محل الوصف الأول.

واحتجز المتهمين المجني عليه بعيدًا عن ذويه بإحدى غرف المسكن المملوك للمتهم الأول وعذله التعذيبات البدنية بان تعدوا عليه لمدة الثلاثون يوماً بالضرب بالأيدي و هددوه بالقتل ان لم يسدد المجني عليه المستحق عليه لهم وذلك دون دون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كما أحرز المتهمين أدوات «أفيز ، لاصق ، غطاء ، عصا خشبية» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهم الثاني أحرز أداة "حجر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.