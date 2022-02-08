الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم خزان مياه في بلدة شرقي نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خزان مياه في بلدة "فروش بيت دجن" شرقي نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي "فروش بيت دجن" عازم الحج محمد - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة ترافقها جرافة، وهدمت خزان مياه بسعة 250 مترا مكعبا تعود ملكيته للمواطنين بالبلدة، مضيفا أن البلدة تعاني أصلا من شح المياه؛ بسبب ممارسات الاحتلال والسيطرة على مصادر المياه، وقلة إنتاج مياه "عين شبلي"، وحفر نحو أربعة آبار ارتوازية تنتج نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويا لصالح المستوطنات المحيطة في البلدة.
يذكر أن بلدة "فروش بيت دجن" كانت تصل مساحتها لنحو 14 ألف دونم( الدونم 1000 متر مربع)، استولى الاحتلال على 11 ألف منها، وكانت تشتهر بزراعة الحمضيات، إلا أن شح المياه جعل المزارع يتجه نحو زراعة الخضروات الموسمية.
في سياق متصل ،أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوابة بلدة "عزون" شرق قلقيلية، حيث قامت بإغلاق مدخل البلدة الرئيسي بالبوابة الحديدية، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، الأمر الذي اضطرهم لسلوك طرق التفافية للوصول إلى أماكن عملهم.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي رام الله نابلس

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وائل لطفي

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