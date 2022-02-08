الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أخرهم إيريك واندر.. أبرز المسئولين المستقلين بعد اتهامات بااتنمر والتحرش والفساد

أرشيفية
أرشيفية

شهد العالم على مدار السنوات الماضية تقديم عدد من المسئولين حول العالم استقالتهم على خلفية اتهامات موجهة لهم، وربما كان آخرهم هو "إريك لاندر "، وترصد الدستور في التقرير التالي أبرزهم:

ايريك لاندر

 قدم ايريك لاندر، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم وفقا لما أعلنه البيت الأبيض .

 وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين.

 وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.

استقالة مستشار الأمن القومي لترامب

في يوم 14 فبراير من عام 2017، أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا.

حيث تم اتهام أفلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة، أفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة العدل قد حذرت البيت الأبيض بشأن هذه الاتصالات في أواخر الشهر الماضي.

الرئيس الألماني" كريستيان فولف" 

قدم الرئيس الألماني" كريستيان فولف استقالته في فبراير 2012، بعد ما تم رفع الحصانة عنه بعد تورطه في قضايا فساد.

 

إيريك لاندر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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