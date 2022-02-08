الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قدم استقالته من البيت الأبيض.. من هو إيريك لاندر؟

إيريك لاندر
إيريك لاندر

قدم  إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي، استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه، والحط من شأنهم وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

 من هو إيريك لاندر؟

لدى لاندر سيرة ذاتية ضخمة، حيث شغل العديد من المناصب الرفيعة، هو عالم رياضيات ووراثة، وأستاذ علم الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأستاذ علم أحياء النظم في كلية الطب بجامعة هارفارد.

كان المدير المؤسس لمعهد برود في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد.

عمل في منصب الرئيس المشارك لمجلس مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعلوم والتكنولوجيا. 

بناءً على اقتراح من شقيقه، عالم الأحياء التنموي آرثر لاندر، بدأ في النظر في بيولوجيا الأعصاب من أجل فهم علم الأعصاب الرياضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن “إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم”.

وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين.

وقالت ساكي للصحفيين “قبل الرئيس استقالة الدكتور إريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا“.

وأضافت ساكي أن بايدن يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة.

وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين.

وقالت “بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول.. لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقا”.

ومست هذه المزاعم وترا حساسا، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهدا باتخاذ موقفا متشددا إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكا ينطوي على ازدراء.

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