الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فى لفته إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة مواطن يعول 3 أبناء مرضى ويوجه بتوفير الدعم لهم

المواطن رمضان سيد
المواطن رمضان سيد عبدالرازق

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق، 47  سنة، ويعمل حارس أمن بإحدى المؤسسات، ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد، 3 من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

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المواطن رمضان سيد عبدالرازق وأبنائه 

وكان المواطن رمضان سيد عبدالرازق، وجه مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكلفة العلاج، حيث تعاني ابنته الكبرى دنيا رمضان، 21 سنة، من ضعف في السمع وعصب العين وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، وابنه سيد، 19 سنة، يعاني من الربو وثقب في القلب وقصور فى وظائف الرئة، ونجاة عمرها 11 سنة، فى الصف الخامس الابتدائي، وتعانى من كهرباء زائدة فى المخ، وإفراط زائد فى النمو.

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أبنائه 

وعلى الفور،وجه الرئيس السيسي بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد عبدالرازق، على نفقة الدولة،وتم نقلهم بواسطة سيارتى إسعاف لمستشفى معهد ناصر،لإجراء الفحوصات،واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة،

كما وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة احتياجات الأسرة، وتقديم الدعم الكافي لكى تحيا الأسرة حياة كريمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تمثلت فى قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى، والحصول على نسبة العجز المقررة، إضافة لقيام وزارة التموين باستخراج بطاقة تموينية للمواطن.

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أبنائه 

من جانبه عبر المواطن رمضان سيد عبدالرازق عن سعادته الكبيرة بسرعة استجابة السيد الرئيس، الذي أدخل السعادة ورسم البسمة على وجوه الأسرة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي السريعة ليست بجديدة على الرئيس الإنسان، وأن سيادته أب لكل المصريين.

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