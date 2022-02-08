«صندوق بشارة» رواية حديثة لـ أيمن عادل عن دار بتانة للنشر

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع رواية “صندوق بشارة” للكاتب أيمن عادل.

تدور أحداث الرواية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، لكنها تذخر بالعديد من الوقائع التاريخية المسندة.

تعود أحداث الرواية في عدة مشاهد إلى حقب زمنية بعيدة وأماكن مختلفة، لتكتمل الصورة، والتي تبدأ بجريمة تقع في قلب القاهرة الخديوية في أرقى صالة مزادات بوسط البلد. عندما يسرق صليب المسيح ذلك الأثر الفريد القادم من أغوار الزمان ليسرد لنا قصته، والتي تجاوزت حدود زمانه فأصبح أيقونة ومفتاح لصندوق بشارة الذي لا يعرف الكثيرين شيئا عنه. يفتح صندوق بشارة بابا لمناقشة قضايا شائكة، قد يفزع البعض من مجرد التفكير في طرحها.

تبدأ قصة البحث عن الجناة مع قائم مقام جلال البشبيشي العائد إلى القاهرة بعد أن نال ترقية استثنائية، كان قد خدم في صعيد مصر لسنوات، يلاحق مطاريد الجبل والعتاة من المجرمين، وبعد أن أفلح في مهمته، تم تكريمه بنقله إلى حكمدارية القاهرة، فظن أنه استسراح وآن الآوان كي يجني ثمار تعبه في السنوات الماضية. لكنه يتعثر وهو يحاول جمع خيوط قضيته المتشابكة ، كلما حل لغز ، ظهر له آخر ، وكلما توصل إلى معلومة تفيد ، تقع جريمة أخرى تزيد الطين بلة.

تفتح أبواب الجحيم على مصراعيها وينسل منه شياطين الأنس والجن ، يجوبون شوارع وحواري المحروسة ، يبحثون بشغف وعنف عن صليب المسيح المفقود، وصندوق بشارة ، الذي يحمل في داخله كتابه الفريد ، ذلك النص غير المقدس الذي يحاول الجميع الحصول عليه بأي ثمن . لتحيط بالضابط المصائب من كل جانب ، وهو يحاول الخروج من نفق القضية المظلم. حتى تظهر رحيل المقدسية حامية صندوق بشارة ، فتبدأ الحقائق تتكشف شيئا فشيئا.

تحمل شخصيات الرواية سمات عصرها حيث كانت المحروسة منارة ثقافية تضاهي عواصم أوروبا جمالا وبهاء. وعامرة بكل ما هو جديد ، وجاذبة للأجانب من الشرق والغرب، ونابضة بالحب والتسامح وحرية المعتقد. رغم المشاكل السياسية والاقتصادية، ووقوع البلاد تحت نير الاحتلال والتدخل الأجنبي.

أيمن عادل روائي مصري وكاتب سيناريو ، تخرج في كلية الآثار جامعة القاهرة وعمل في مجال الإعلام بالتلفزيون المصري وعدة قنوات خاصة ، كتب سيناريو وحوار مسلسل نوسة وبسبوسة وعرض على قناة الحياة في العام 2009 ، وله 4 روايات منشورة ، أمطار الربيع 2017 ، وصايا زكريا والبحث عن باكو 2021 صندوق بشارة 2022.