الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختنقا بسبب التدفئة.. مصرع عروسين يوم«الصباحية» في منشية الجمال بالفيوم

جثة
جثة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية منشية الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم، عقب تشييع جنازة عروسين، لقيا مصرعهما اختناقا يوم الصباحية، بسبب موقد تدفئة بالفحم وضعوه في حجرة نومهما، وأغلقا باب الحجرة مما أسفر عن امتلاء الغرفة بثاني أكسيد الكربون داخل غرفة النوم،  وتسبب في اختناق الزوجين يوم الصباحية وتتحول الفرحة إلى جنازة ثنائية لتشييع العروسين لمثواهما الأخير.

- تفاصيل الواقعة

وقالت والدة العريس في محضر الشرطة أن نجلها المدعو "ع. أ. ع" 40 سنة، أنه الابن الوحيد على 4 بنات متزوجات، وعقب الفرح توجه الزوجان لشقتهم.

وتابعت الأم “ في الصباحية أحضرت الغذاء  لنجلى على وعروسته ياسمين، وطرقت على باب الشقة ولم يفتح أحد ، فراودني الشك في أن يكون حدث لهما مكروه وبمعاونة الجيران كسرنا الباب لأجد نجلي وعروسته جثتين هامدتين على السرير، وعثرنا على موقد تدفئة بالفحم ، والحجرة بها دخان كثيف".

 وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

الحزن الفيوم جنازة عروسين مصرع موقد تدفئة بلدي

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وائل لطفي

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