استقرار أسعار الأرز في السوق المحلية للجملة وارتفاعها عالمياً

استقرت أسعار الأرز في السوق المحلي لدى تجار الجملة، اليوم الثلاثاء، وشهدت الأسعار ثبات الأرز الأبيض كسر 5%، والأرز كسر 3%، وأيضًا أسعار أرز الشعير.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تباينًا، خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الثلاثاء.

شهدت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" استقرارًا لدي تجار الجملة ، ليسجل سعر الطن 5,900 جنيه ،كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,300 جنيه ،ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه ،واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,200 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 10 : 15 جنيهًا.

أسعار الأرز عالميا في البورصات العالمية

تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث استقر عقد شهر مارس لتداول الأرز عند 15.450 دولارًا للقنطار.

بينما ارتفع سعر عقد مايو لتداول الأرز بمقدار 0.185 دولارًا، ليسجل 15.700 دولارًا للقنطار، أي بنسبة ارتفاع 1.19%.

كان مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر، وأن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 ملايين طن أرز أبيض، وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.