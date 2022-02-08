بمقطوعات موسيقية ولوحات.. طلاب تربية فنية يستقبلون رئيس جامعة قناة السويس

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على تفقد المعرض الفني لكلية التربية، الذي يمثل مشروعات تخرج الطلاب للفصل الدراسي الأول، مشيراً إلي أن توجه الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه المباشر بفرز ودعم الموهوبين داخل الجامعات هو سياسة الجامعة بجميع كلياتها، موضحاً أن كلية التربية تتميز بمواهبها الطلابية.

وتابع مندور أن الجامعة تستعد لإنشاء كلية التربية النوعية، وذلك لما لوجود أساتذة متخصصين في المجالات الفنية والموسيقية تؤهلها لتحويل هذا القسم إلى كلية التربية النوعية.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور مدحت صالح عميد الكلية ووكلاء الكلية الدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى الحبشي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور أشرف فتحى رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة ريهام إبراهيم أستاذ الموسيقى العربية.

واستمع رئيس الجامعة لعزف منفرد لطلاب الفرق المختلفة بقسم التربية الموسيقية لآلات البيانو، كمان، فلوت، القانون، وأشاد بالمستوى الفني للطلاب وتدريبهم على أداء الإيقاعات، كما تم عزف الأناشيد على آله الإكسليفون، والتدريب على عزف الأناشيد وعلى آله البيانو، والتدريب على أداء مسرحيات موسيقية وقام بالتدريب الدكتورة منال مصطفى حسن أستاذ الموسيقى العربية المساعد بالقسم والمعدين بالقسم.

ثم توجه «مندور» لمشاهدة الأعمال الفنية لطلاب الفنون التشكيلية يرافقه الدكتورة نهلة تواضروس والدكتور أحمد عطيطو، وتضمنت الأعمال الرسم على السيراميك، الأشغال اليدوية، المعادن، والجلود وبعض أعمال النجارة وتصميم الأزياء، وقامت الطالبة منة الله محمد سعيد بإهداء بورترية صورة لرئيس الجامعة كهدية تذكارية.

هذا وأثنى رئيس الجامعة على مشروع تخرج متميز يمثل صورة للرئيس السيسي تشمل المعالم المميزة لمحافظة الإسماعيلية ممثلة بجامعة قناة السويس، مبنى الإرشاد، قناة السويس الجديدة، ومنشآت الإسماعيلية الجديدة، شبكة الطرق، مطالباً بإجراء بعض التعديلات والتجارب اللونية لتنفيذ هذا التصميم على مساحة كبيرة.