الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة عادية بمقر الحكومة بجدول أعمال من 76 بندًا

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عامة اليوم برئاسة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة وبحضور جميع الوزراء، وذلك في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء 76 بندا من القضايا المتراكمة وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتعد هذه الجلسة هي الأولى لمجلس الوزراء التي يترأسها نجيب ميقاتي بمقر الحكومة اللبنانية لدراسة أمور عامة بخلاف مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والذي درسه المجلس على مدار عدة جلسات متتالية.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد استأنف جلساته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر تراكمت خلاله الأزمات، وخصوصا أن تعطيل الجلسات جاء بعد قرابة شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي ملأت فراغا حكوميا دام لأكثر من 13 شهرا بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى تشكيل حكومة ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي.

وفي 12 أكتوبر الماضي، قرر فريق سياسي تعليق مشاركة وزرائه في الحكومة بسبب الاعتراض على سير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت واعتبارها مسيسة، مما أدى إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء تحسبا لفقدانها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات في غياب عدد من وزرائها، وتفاديا من رئيس الحكومة لتصعيد الخلافات والانشقاقات بين القوى السياسية المختلفة.

وفي 15 يناير الماضي، أعلنت حركة أمل وحزب الله العودة لجلسات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.

وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته، بحث المجلس جدول أعمال من 56 بندا في جلسة عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم توالت جلسات المجلس بشكل يومي في مقر الحكومة بالسراي الكبير ببيروت لدراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والتي انتهى المجلس من ملامحها الرئيسية وبنودها تمهيدا لعرضها ومناقشتها بشكل نهائي في جلسة موسعة بقصر الرئاسة ببعبدا بعد غد الخميس تمهيدا لاقرارها واحالتها لمجلس النواب.

بيروت لبنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

«طلعوني».. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس