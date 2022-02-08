مصدر: انتهاء تصحيح امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المدارس الابتدائي والإعدادي، انتهوا من تصحيح وتقدير الدرجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وشدد المصدر، على أنه على الرغم من انتهاء التصحيح وجمع ورصد الدرجات، إلا أنه لن يتم إعلان النتيجة إلا بعد إصدار تعليمات رسمية بظهورها وإعلامها للطلاب وأولياء الأمور، أو يتم ظهورها بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات اليوم الثلاثاء، لجميع مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس، بإعداد كشوف بأسماء الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي، ليتم إدراج نتائج الطلاب في جميع المواد بهذه الكشوف، ويتم وضع هذه الكشوف بمكان واضح لإعلان نتيجة الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على أن نتيجة الطالب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام بنظام التقدير فقط، مقسمة إلى:

١/ تقدير ضعيف..للطالب الأقل من 50%.

٢/ تقدير جيد..من 50% لاقل من 65%.

٣/ تقدير جيد جدا..من 65% لأقل من 85%.

٤/ تقدير ممتاز من 85% إلى 100%.

وكانت طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

جاء ذلك فى خطاب تم إرساله من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.