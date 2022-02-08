الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر: انتهاء تصحيح امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

طلاب
طلاب

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن المدارس الابتدائي والإعدادي، انتهوا من تصحيح وتقدير الدرجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

وشدد المصدر، على أنه على الرغم من انتهاء التصحيح وجمع ورصد الدرجات، إلا أنه لن يتم إعلان النتيجة إلا بعد إصدار تعليمات رسمية بظهورها وإعلامها للطلاب وأولياء الأمور، أو يتم ظهورها بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات اليوم الثلاثاء، لجميع مديري التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، للتنبيه على جميع المدارس، بإعداد كشوف بأسماء الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي، ليتم إدراج نتائج الطلاب في جميع المواد بهذه الكشوف، ويتم وضع هذه الكشوف بمكان واضح لإعلان نتيجة الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على أن نتيجة الطالب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام بنظام التقدير فقط، مقسمة إلى: 

١/ تقدير ضعيف..للطالب الأقل من 50%.

٢/ تقدير جيد..من 50% لاقل من 65%.

٣/ تقدير جيد جدا..من 65% لأقل من 85%.

٤/ تقدير ممتاز من 85% إلى 100%.

وكانت طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

جاء ذلك فى خطاب تم إرساله من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.

نصف العام التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم اقل أولياء الأمور المديريات التعليمية محافظة القاهرة شهادة مديرية التربية والتعليم الفصل الدراسي الثاني الثاني الثانوي وزارة التربية اليوم الثلاثاء الصف الرابع الابتدائي بمديرية التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني لصف الرابع الابتدائى صف الرابع الابتدائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

«طلعوني».. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس