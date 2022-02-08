الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من تنفيذ أول نموذج من محطات الأتوبيس الذكية (صور)

جريدة الدستور

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن المدينة شهدت نهضة كبيرة في ملف النقل والمواصلات، وربطها داخليا بمناطق الحصري والسادس ومناطق ابني بيتك والإسكان الاجتماعي، وخارجيا بوسط القاهرة ومصر الجديدة ومدينة نصر والجيزة والهرم والرماية وفيصل.

وأوضح مصطفى في بيان له، أن تعريفة تلك المواصلات تتراوح بين 5 جنيهات للرماية و10 جنيهات حتى وسط القاهرة و15 جنيها للأماكن البعيدة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة، من خلال أتوبيسات مكيفة الهواء ممدودة بالواي فاي، فضلا عن عمل كروت ذكية لأول مرة لاتوبيسات “جرين باص” التابعة لهيئة النقل العام بتعريفة موحدة لجميع مناطق القاهرة بـ10 جنيهات، يتم شحنها من خلال ماكينات شبكات “أمان” والمندوبين التابعين للشركة.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم إنشاء محطة انتظار نموذجية للركاب، وهي الأولى من نوعها على مستوى المدن في مصر، حيث تنم تصميمها وتنفيذها بشكل عصري يواكب التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية، حيث تتضمن المحطات الجديدة صالة انتظار بها كافيه وحمام رجالي ونسائي، وسيتم تعميم هذا النموذج علي مستوي المحطات الرئيسية في كل المدينة.

وكشف رئيس جهاز حدائق اكتوبر في بيانه عن انه سيتم الإعلان عن توفير فرص عمل من خلال تشغيل هذه المحطات النموذجية المتطورة، لتشغيل الكافيه، واختيار الشباب الذين لم يسبق توفير فرص عمل لهم في القطاع العام والخاص أو الحكومي لافتا إلي أنه سيتم عمل مواقف إقليمية أيضا.

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من جانبه أكد المهندس محمد عبد الله نائب رئيس جهاز حدائق اكتوبر للتنمية،  انه سيتم التوسع في خدمات النقل والمواصلات وتشغيل موقف سهمود بالمنطقة الخامسة ابني بيتك والسابعة ابني بيتك والمنطقة الأولى والثالثة ابني بيتك والإسكان الاجتماعي إلي مناطق الرماية والجيزة وجامعة القاهرة.

وقال عبد الله أن تجربة النقل لأتوبيسات الجرين باص أثبتت نجاحها في المواصلات الخارجية إلي مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، وكل ربع ساعة ينطلق اتوبيس من خلال الموقف الرئيسي بحدائق اكتوبر كنقطة انطلاق حتي وسط البلد والقصر العيني وجامعة القاهرة.

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وتابع عبد الله أن هناك أكثر من شركة نقل مواصلات بالمدينة، والتي تصل إلي أربع شركات تصب لصالح المواطن في حدائق اكتوبر حيث هناك منافسة بين الشركات لتقديم الأفضل.

المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر نهضة كبيرة ملف النقل والمواصلات المواصلات إنشاء محطة انتظار نموذجية للركاب

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