7 مصابين في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بقنا

تجري النيابة العامة بقنا تحقيقاتها في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بقنا والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت عن حالة المصابين لسماع اقوالهم.

وأصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربي بالقرب من قرية المراشدة بقنا.

تلقى أمن قنا، إخطارً بإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بقرية المراشدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.