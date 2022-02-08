7 مصابين في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بقنا
تجري النيابة العامة بقنا تحقيقاتها في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بقنا والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت عن حالة المصابين لسماع اقوالهم.
وأصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربي بالقرب من قرية المراشدة بقنا.
تلقى أمن قنا، إخطارً بإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بقرية المراشدة.
تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.