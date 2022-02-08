الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بقنا

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

تجري النيابة العامة بقنا تحقيقاتها في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي بقنا والذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص. 

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستعلمت عن حالة المصابين لسماع اقوالهم. 

وأصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربي بالقرب من قرية المراشدة بقنا.

تلقى  أمن قنا، إخطارً بإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بقرية المراشدة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

النيابة العامة قنا الطريق الصحراوي الغربي إصابة 7 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

«طلعوني».. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

«المتحدة» للخدمات الإعلامية تهدي أبطال المنتخب أغنية «شكرا منتخب مصر»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس