عاطل ضبط بـ597 طربة حشيش وطبنجة في الإسكندرية.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وحيازته 597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريباً، وطبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار في الدخلية محافظة الإسكندرية.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، قد تلقوا معلومات أكدتها تحريات بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسمي شرطة الدخيلة وثان العامرية غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

و عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عثر بحوزته على (597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريباًـ وطبنجةـ وعدد من الطلقات من ذات العيارـ ومبلغ مالي ـ وهاتف محمول).

بمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.