الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى «IMX/CE22» بالبحر الأحمر

جريدة الدستور

انطلقت فعاليات التدريب البحرى الدولى (IMX/CE22)، والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية.

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

ويعد التدريب (IMX/CE22) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة فى العالم والشرق الأوسط، حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلًا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحرى وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة،  بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبى.

يأتى التدريب تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يسهم  فى دعم جهود الأمن والاستقرار البحرى فى المنطقة.

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