استقرار الجنيه مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم

حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويأتي استقرار الجنيه، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و 15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الاهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعرالدولار15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول و"اتش اس بي سي" وبلوم مصر، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفي البنوك المصرية، تراجعت العملة الأوروبية اليوم 3-4 قروش شراء وبيع.

ففي بنكي مصروالأهلي تراجعت العملة وسجلت 17.83 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي تراجعت العملة لتسجل 17.87 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو، 17.92 جنيه للشراء، و18.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم شراء وبيع، ففى بنك مصر والأهلي سجل سعر الاسترليني 21.13 جنيه للشراء، و21.31 جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الاسترليني في البنك التجارى الدولي ليسجل 21.16 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسطات أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني، 21.15 جنيه للشراء، 21.29 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 11ر0% ما يعادل 46 مليون دولار ليبلغ 980ر40 مليار دولار مقابل 934ر40 مليار دولار خلال ديسمبر السابق له.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.