المتهمان بقتل سائق «توك توك» يجريان معاينة تصويرية للجريمة

أجرى المتهمان بقتل سائق "توك توك" في العياط، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية لارتكاب الواقعة، حيث تبين استدرجهم الضحية بحجة توصيلهما، ثم قتلاه واستوليا على «التوك توك».



تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته، وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به. لجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمكان الحادث، لجمع الأدلة، وتبين أن الضحية متزوج منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، وأنه يعمل سائق توك توك للإنفاق على أسرته، وتم استدراجه على يد الجاني لتوصيله، وخلال مرورهم بمنطقة زراعية تم قتله والاستيلاء على التوك توك.

وذكرت زوجته أن المجني عليه خرج للعمل وحاولت الاتصال به إلا أنها فوجئت بعدم الاستجابة لاتصالها، حتى تلقت اتصالا بالعثور على جثته.