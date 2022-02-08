تحرك من الحكومة لإنهاء أزمة شحنات البرتقال المصدر إلى روسيا

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة؛ لبحث آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بايقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي.

وأشار الوزير - بحسب بيان لوزارة الصناعة - إلى أن الحكومة متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي، تٌجري اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

ولفتت "جامع"، إلى أن الحكومة حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير البرتقال، بإجمالي صادرات يصل إلى حوالى 2 مليون طن سنويًا، مشيرة إلى تصدير البرتقال المصري إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

ونوهت بأن السوق الروسي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالميًا، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى موسكو العام الماضي، نحو 489 مليون دولار، مقارنة بنحو 416 مليون دولار، محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وموسكو، يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنويًا، ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت إن وفد حكومي سيزور روسيا الشهر الجاري؛ للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرةً إلى أن مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس إنجازات الدولة، وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى.

وأضافت "جامع"، أن اللقاء مع السفير الروسي، تناول -أيضًا- التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين.

ومن جانبه، قال جيورجي بوريسينكو، إن روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتًا إلى أن الجانب الروسي يتطلع لتعزيز اطر التعاون المشترك مع مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القبادة السياسية في البلدين للمضي قدمًا في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقال إن السفارة الروسية بالقاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية، لافتًا إلى أن السفارة نسقت مع السلطات الروسية المعنية؛ لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.