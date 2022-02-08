وزير التموين: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تتراوح ما بين 25% إلى 30%
أكد الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.
وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود 1350 مجمعا استهلاكيا إضافة إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك فى المعارض بنفس التخفيضات السابقة، كما تشارك السلاسل التجارية هي الأخرى بركن خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات تصل إلى 30%.
وأضاف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية أنه يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والسادة المحافظين لاختيار أماكن المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها المصريون كل عام.
وأشار إلى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها نصيبا كبيرا من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، حيث تنشيء المعارض إضافة إلى المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لدولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسويقية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضًا.
مضيفاً إلى أن الوزارة سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى الــ 30 %.