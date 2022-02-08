الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تتراوح ما بين 25% ‏إلى 30%

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي‎- وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود 1350 مجمعا ‏استهلاكيا إضافة إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، كما تشارك السلاسل التجارية هي الأخرى بركن خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية أنه ‏يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والسادة المحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها ‏المصريون كل عام.

وأشار إلى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيبا كبيرا من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، حيث تنشيء المعارض  إضافة إلى ‏المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لدولة السيد الدكتور رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏

وصرح  أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسويقية ‏المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضًا.

مضيفاً إلى أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث في الأعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى الــ 30 %. ‏

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