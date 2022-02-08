الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف كويتية تُبرز تصريحات الرئيس السيسي مع نظيره الجيبوتي

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي

أبرزت صحف كويتية صادرة اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بنظيره الجيبوتي عمر إسماعيل جيلة بالقاهرة، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الممتدة على كافة الأصعدة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ففي صحيفة "الأنباء" الكويتية وتحت عنوان " السيسي لنظيره الجيبوتي: نتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة"، قالت إن الرئيس السيسي أكد أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة.
وأشارت إلى ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، بقصر الاتحادية ـ مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة لنتائج المشاورات الأخوية التي تمت خلال زيارته إلى جيبوتي في شهر مايو من العام الماضي.
وفي صحيفة "الجريدة" الكويتية وتحت عنوان " السيسي يبحث مع نظيره الجيبوتي «النهضة» وأمن البحر الأحمر"، قالت الصحيفة أنه وسط زخم التحركات المصرية على الصعيد الإفريقي لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ناقش الرئيس السيسي مع نظيره الجيبوتي، ملف سد النهضة وأمن منطقة القرن الإفريقي خلال القمة التي جمعتهما في القاهرة أمس، إذ سبق أن تناول السيسي هذا الملف مع رئيس السنغال الذي زار القاهرة نهاية يناير الماضي، قبل أيام من تولي بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وفي صحيفة "النهار" وتحت عنوان " العرو بحث دعم المرأة والتنمية السكانية " قالت الصحيفة أن وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني الكويتي مبارك العرو بحث مع سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت أوجه التعاون والعلاقات الثنائية.

الكويت جيبوتي السيسي الصحف الكويتية

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