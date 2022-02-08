إقالة وزير يونانى ظهر فى تسجيل مصور ساخرا من جهود حكومية

أقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بعد أن ظهر الأخير في مقطع مصور يسخر من جهود حكومية للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.

وظهر ليفانوس وهو يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.

وقال بيان حكومي إن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة".

وأضاف أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.

والتقط المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.

وفي الاجتماع، سمع رئيس البلدية وهو مسؤول حكومي سابق عندما كان حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في السلطة خلال الفترة من 2004 إلى 2009، وهو يقول إن "الحزب كان بإمكانه الفوز في انتخابات 2007 رغم الصعاب من خلال تقديم أكياس (من المال) لتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب اليونان قبل أسابيع ما أدى لمقتل عشرات الأشخاص".

وظهر ليفانوس في المقطع وهو يضحك ويقول انه سيكون من الصعب مضاهاة هذا "الإنجاز الأسطوري".

خلال زيارته لاسبرطة، أعلن الوزير عن دفع تعويضات للمزارعين الذين عانوا من تلف المحاصيل بسبب الصقيع.

وعلى صعيد آخر، سجلت اليونان 24 ألفا و996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 108 حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و965 ألفا و719 إصابة، والوفيات إلى 23 ألفا و608 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 19 مليونا و205 آلاف و432 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.