الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كيرى يتوجه للمكسيك لبحث الأزمة المناخية والطاقة المتجددة

جون كيري
جون كيري

يتوجه جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ إلى المكسيك يوم 9 فبراير الجاري لإجراء مباحثات مع المسئولين الحكوميين بشأن الأزمة المناخية.


وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان اليوم ، إنه من المقرر أن يجتمع كيري خلال الزيارة بالرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور وسائر المسئولين الحكوميين حيث تتطرق المناقشات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المناخي.


وأضاف أن المباحثات ستركز كذلك على فرص التوسع في مجال توليد الطاقة المتجددة، وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار ومكافحة التلوث والتحول إلى وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية والحد من إزالة الغابات.

 

وفي وقت سابق، أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي، للمناخ جون كيري، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة المناخ التي عُقدت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، قائلًا إنه سيساعد العالم على تجنب "الفوضى المناخية"، وتحدث في الوقت نفسه عن التغيير الذي تحقق في اللحظة الأخيرة في الصفقة.

 

وقال كيري، في مؤتمر صحفي بعد إبرام الاتفاق: "أعتقد حقًا أنه نتيجة لهذا القرار ونتيجة للإعلانات التي تم إصدارها على مدار الأسبوعين الماضيين، نحن في الواقع أقرب مما كنا عليه من قبل، لتجنب الفوضى المناخية وتأمين هواء أنظف ومياه أكثر أمانًا وكوكب أكثر صحة"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

ووفقًا للصحيفة، وافقت قرابة 200 دولة على "ميثاق جلاسكو للمناخ" في ختام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) في جلاسكو، لكن الهند دفعت من أجل تخفيف بعض العبارات في الصفقة المتعلقة بالفحم في اللحظة الأخيرة.

 

واقترحت الهند تعديلًا قبل إتمام الصفقة مباشرة، وتغيير اللغة التي تدعو إلى "التخلص التدريجي" من الفحم لتصبح بدلًَا من ذلك "التخفيض التدريجي".

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