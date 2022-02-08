رئيس مجلس النواب اللبنانى يؤكد ضرورة عودة سوريا لاتحاد البرلمانات العربية

شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة دعوة سوريا إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.

واستقبل بري في عين التينة الأمين القطري لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان" علي حجازي، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وقال حجازي بعد اللقاء: "تداولنا في مواضيع الساعة، وشدد دولته على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من دون أي تأخير".

وأضاف: "تباحثنا في مجموعة من القضايا المشتركة منها ما له علاقة بالانتخابات النيابية".

وتابع أن بري "أكد أن هناك ضرورة للعمل الجاد نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما جدد موقفه حول ضرورة دعوة سوريا إلى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية وهو لديه موقف واضح في هذا الإطار".

وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفيرة أمل مدللي تقدمت بورقة رسمية لمجلس الأمن ردا على الرسالة الإسرائيلية التي تعترض على دورة التراخيص اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.

جاء ذلك في بيان لها ردا على عدد من وسائل الإعلام اللبنانية التي أشارت إلى أنها وثيقة سرية ومسربة من مجلس الأمن.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الرسالة التي أودعها لبنان إلى مجلس الأمن ليست وثيقة سرية، بل هي ورقة رسمية صدرت وعممت على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ ٢ فبراير الجاري، وتم نشرها حسب الأصول.

وتضمنت الورقة التي تقدمت بها مندوبة لبنان ردا على ما أثير حول دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، حيث أكدت الورقة أن جميع الأعمال التي تقوم بها الحكومة اللبنانية تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها.