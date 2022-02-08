الصين تعارض مشروع قانون جديد أقره مجلس النواب الأمريكى

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون أمريكي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا تحت اسم "قانون منافسات أمريكا لعام 2022" يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بالصين، وحثت الجانب الأمريكي على النظر إلى تنمية العلاقات بين البلدين بطريقة موضوعية وعقلانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - في تعقيبه على مشروع القانون الأمريكي - إن المحتوى المتعلق بالصين في مشروع القانون يشوه سمعة مسار التنمية في الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية، وطالب بمنافسة استراتيجية مع الصين، والإدلاء بتصريحات "متعففة" بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانج وهونج كونج والتبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأضاف تشاو أن الصين صرحت مرارا بأن الطريقة التي تطور بها الولايات المتحدة نفسها وتعزز قدرتها التنافسية هي عمل خاص بها، ولكن لا ينبغي لها أن تثير أي مشكلة تستخدمها كذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالح الصين.



وحث الولايات المتحدة على نبذ عقلية الحرب الباردة والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات الصينية - الأمريكية بطريقة موضوعية وعقلانية، وحذف المحتوى السلبي المتعلق بالصين في مشروع القانون، والتوقف عن تقويض علاقات الصين والولايات المتحدة والتعاون في المجالات المهمة.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 79 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 43 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 45 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 13 قبل يوم.



وسجلت الصين 51 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 40 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 106419 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.