الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختتام مباحثات بين الرئيسين بوتين وماكرون استمرت لـ 5 ساعات

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

اختتمت في العاصمة الروسية موسكو مباحثات أجراها الرئيسين فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستمرت المباحثات بين الرئيسين، بوتين وماكرون، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى نحو 5 ساعات
ويعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا في ختامها.

وناقش الرئيسان الوضع حول أوكرانيا والمقترحات الروسية بشأن ضمانات الأمن في أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مستهل لقاءه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكرملين اليوم أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن.

يشار إلى أنه خلال المباحثات، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن لبلاده وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن.

وقال بوتين: "أود التشديد على أنني أفهم أن لدينا مباعث قلق مشتركة بشأن ما يحدث في مجال الأمن بأوروبا".

وأضاف: "بودي أن أشكرك على أن فرنسا تشارك بأنشط شكل وعلى أساس ثابت في وضع قرارات مبدئية في هذا الاتجاه، وهذا أمر مستمر منذ بداية علاقاتنا في العهد الحديث".

من جهته، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إبداء كل الأطراف المسؤولية في حل التوتر "الحرج" الذي يسود أوروبا على خلفية الأوضاع حول أوكرانيا.

وقال: "الأوضاع الحرجة في أوروبا تثير قلقا لدينا... لذا يجب أن نتصرف جميعا بشكل مسؤول. لقد وضعنا أسسا للحوار الشفاف والملزم والشامل عام 2019... هذا الحوار حيوي الآن لدرجة لم يكن عليها في أي وقت مضى، إنه ضروري، وهو الأمر الوحيد الذي سيتيح ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية".

وأضاف: "يسرني أنه سيكون بإمكاني أن أبحث بشكل مفصل كل القضايا لنبدأ البحث عن رد جماعي مفيد بالنسبة إلى روسيا وأوروبا على حد سواء. مثل هذا الرد سيتيح تجنب الحرب وبناء الاستقرار والشفافية والثقة للجميع".

بالتزامن، اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أن أوروبا تعيش "اللحظة الأكثر خطورة" بالنسبة لأمنها منذ انتهاء الحرب الباردة.

أمن لقاء روسيا أوكرانيا فرنسا روسية عقد مستهل الكرملين فضائية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة قنا روسي فرنسى عاصمة روس الرئيس الروسي إيمانويل ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟