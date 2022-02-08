الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة رئيس الوزراء الباكستانى إلى موسكو

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، بأن الاستعدادات جارية لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى موسكو، مشيرًا إلى أن الكرملين سيعلن عن الموعد المحدد للزيارة في الوقت المناسب.



وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن الاستعدادات جارية لهذه الزيارة، وسنعلن موعدها في الوقت المناسب".



وأفادت وسائل إعلام باكستانية -نقلاً عن مصادر دبلوماسية- بأن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيزور روسيا في فبراير الجاري، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وعلي صعيد آخر ، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مستهل لقاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الكرملين، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أر تي بالعربي) الروسية.



وأعرب بوتين خلال استقباله ماكرون عن سعادته برؤية نظيره الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ سنتين، وتابع: "هناك العديد من القضايا التي ممكن ويجب مناقشتها في الصيغة المباشرة، لكن على الرغم من ذلك إلا أن اتصالاتنا لم تنقطع أبدا خلال هذه الأعوام".



ولفت بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وفرنسا ارتفع على الرغم من الجائحة، حيث ازداد خلال الأشهر الـ11 الأخيرة بنسبة تفوق 70%.