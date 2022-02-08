أفريكا نيوز: جيبوتى ومصر يسعيان إلى تعزيز العلاقات الثنائية

قال موقع" أفريكا نيوز" إن زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للقاهرة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الموقع: استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جيبوتي أمس الاثنين حيث ناقش الرئيسان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الموقع الأفريقي: من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف الموقع الأفريقي: تأتي زيارة الرئيس الجيبوتي للقاهرة جزءًا من جهود مصر لبناء وتقوية المزيد من العلاقات والتعاون مع الدول الأفريقية.

وسلط الموقع الأفريقي الضوء على تصريحات الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجيبوتي: حيث كرر الرئيس السيسي مطالبته بضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل السد وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

وقال جيله: إنه بحث مع الرئيس السيسي أيضا تعزيز العلاقات بين البلدين "على كافة المستويات".

وأضاف "تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقة بين البلدين الى آفاق جديدة".

وتأتي زيارة جيله للقاهرة بعد أكثر من ثمانية أشهر من زيارة السيسي للدولة الاستراتيجية الواقعة في القرن الأفريقي حيث كان الرئيس السيسي حينها أول زعيم مصري يزور جيبوتي منذ إعلان استقلالها عام 1977.

وشهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورًا لافتًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري.

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017.

وفي 18 مارس 2021 قام وفداً مصرياً كبيراً من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلاً عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي.

تضمنت اللقاءات لقاء وزير خارجية جيبوتي ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الطاقة ووزير النقل ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الأوقاف والثقافة، فضلاً عن محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ومدير إدارة الخدمات البيطرية، حيث تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.