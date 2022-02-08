الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفريكا نيوز: جيبوتى ومصر يسعيان إلى تعزيز العلاقات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر

قال موقع" أفريكا نيوز" إن زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله للقاهرة تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقال الموقع: استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جيبوتي أمس الاثنين حيث ناقش الرئيسان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 

وتابع الموقع الأفريقي: من أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها   مشروع سد النهضة الإثيوبي.

 

وأضاف الموقع الأفريقي: تأتي زيارة الرئيس الجيبوتي للقاهرة جزءًا من جهود مصر لبناء وتقوية المزيد من العلاقات والتعاون مع الدول الأفريقية.

 

وسلط الموقع الأفريقي الضوء على تصريحات الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الجيبوتي: حيث كرر الرئيس السيسي مطالبته بضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزم قانونا لملء وتشغيل السد وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

 

وقال جيله:  إنه بحث مع الرئيس السيسي أيضا تعزيز العلاقات بين البلدين "على كافة المستويات".

 

وأضاف "تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقة بين البلدين الى آفاق جديدة".

 

وتأتي زيارة جيله للقاهرة بعد أكثر من ثمانية أشهر من زيارة السيسي للدولة الاستراتيجية الواقعة في القرن الأفريقي حيث كان الرئيس السيسي حينها أول زعيم مصري يزور جيبوتي منذ إعلان استقلالها عام 1977.

 

وشهدت العلاقات المصرية الجيبوتية على المستوى الاقتصادي تطورًا لافتًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري.

 

وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018 ، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017.

 

وفي 18 مارس 2021 قام وفداً مصرياً كبيراً من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلاً عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في جيبوتي.

 

تضمنت اللقاءات لقاء وزير خارجية جيبوتي ووزير الصحة ووزير الإسكان ووزير الطاقة ووزير النقل ووزير الزراعة والثروة السمكية ووزير الأوقاف والثقافة، فضلاً عن محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة ومدير إدارة الخدمات البيطرية، حيث تناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

موقع افريكا نيوز موقع أفريكا نيوز الأفريقي الرئيس الجيبوتي الرئيس الجيبوتي في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟