الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

أبو جبل يكشف تفاصيل حواره مع صلاح قبل ركلة جزاء ماني

جريدة الدستور

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك، كواليس الحوار الذي دار بينه وبين محمد صلاح، قبل تسديد ساديو ماني لاعب منتخب السنغال ضربة جزاء السنغال في بداية المباراة.

وأضاف أبو جبل خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح قالي ماني هيشوط يمين.. وغالبا هيجي دلوقتي وأنا بكلمك، لنتفاجأ أنه يقف خلفنا بالفعل".

وعلق أبو جبل: “قلت لـ محمد صلاح أنا مذاكر كويس متقلقش.. وماني قالي أنا هشوط هنا.. محمد صلاح أحسن لاعب في العالم نتعلم منه الكثير في الملعب ويحظى بحب الجميع”.

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