طارق فهمى: زيارة رئيس جيبوتى لمصر لها أبعاد اقتصادية وأمنية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم الدولية، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، للرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر، مهم للغاية نظرًا لعدة اعتبارات المتعلقة بنمط العلاقات المصرية الجيبوتية.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي زار جيبوتي منذ عدة أشهر وكان لقاء مهما حدد فيه أسس ومرتكزات العلاقات بين البلدين، حيث إن جيبوتي دولة مهمة، كونها عربية وإفريقية».

وتابع: «الزيارة تأتي مع انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي، وحرص مصر علي التشاور مع الدول الشقيقة، ولاسيما في ظل الاستعداد للقمة العربية المقبلة التي ستنعقد في الجزائر»، مُشيرًا إلى أهمية دور جيبوتي في الأمن بالقرن الإفريقي.

وأضاف أن الزيارة تؤكد حرص مصر علي التواصل مع دول القرن الإفريقي، وخصوصًا جيبوتي التي تشرف علي حركة الملاحة البحرية، من مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، في اتجاه قناة السويس، بالإضافة إلى أهمية دورها في ملف السد الاثيوبي».

أكد فهمي، أن الشعب الجيبوتي يرغبون في تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الفكر المتطرف والبنية التحتية والطاقة والصحة والطيران والربط الموانئ والتعليم والثقافة، مضيفاً:« كما أن هناك دعما للمؤسسات الأمنية والعسكرية في جيبوتي، ومصر بدور كبير في هذا المجال».