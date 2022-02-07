أول تعليق من أبوجبل على زجاجة المياه أثناء تصدى ركلات الترجيح

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، عن حكاية زجاجة المياه التي كانت بحوزته أثناء تسديد لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر لركلات الجزاء في بطولة أمم إفريقيا.

وقال أبو جبل في حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لدينا جهاز فني محترم يعمل بضمير ويؤدي عمله على أكمل وجه والكابتن عصام الحضري والجهاز الفني ينفذان مجهودات كبيرة".

وأضاف أبو جبل: "تمت كتابة الأماكن التي يفضل كل لاعب أن يسدد فيها ضربات الجزاء على الزجاجة التي كانت معي في أمم إفريقيا وعصام الحضري صاحب الفكرة.. إحنا بذاكر كل لاعب والأمر له علاقة بالعمل والمذاكرة وأنا مش ساحر".