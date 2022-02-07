الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول تعليق من أبوجبل على زجاجة المياه أثناء تصدى ركلات الترجيح

جريدة الدستور

كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، عن حكاية زجاجة المياه التي  كانت بحوزته أثناء تسديد لاعبي المنتخبات التي تواجه مصر لركلات الجزاء في بطولة أمم إفريقيا.

وقال أبو جبل في حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لدينا جهاز فني محترم يعمل بضمير ويؤدي عمله على أكمل وجه والكابتن عصام الحضري والجهاز الفني ينفذان مجهودات كبيرة".

وأضاف أبو جبل: "تمت كتابة الأماكن التي يفضل كل لاعب أن يسدد  فيها ضربات الجزاء على الزجاجة التي كانت معي في أمم إفريقيا وعصام الحضري صاحب الفكرة.. إحنا بذاكر كل لاعب والأمر له علاقة بالعمل والمذاكرة وأنا مش ساحر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

محمد أبوجبل للجماهير المصرية: «كان نفسنا نفرحكم»

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

ماجد حبته

قمة الملفات الإفريقية المزمنة

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟