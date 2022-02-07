مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين، اثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى، مساء اليوم الاثنين، على طريق عزبة نيل الكراكات بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى، على طريق عزبة نيل الكراكات بنطاق دائرة المركز، نتج عنه مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع أخرى طريق عزبة نيل الكراكات بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ مما تسبب في مصرع شخص واصابة 4 آخرين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.