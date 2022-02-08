الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اشتراك الكازينوهات فى «غرفة المنشآت الفندقية»

علاء عاقل
علاء عاقل

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، عن اشتراك الكازينوهات في الغرفة، وذلك بالإشارة إلى القرار الوزاري لإنشاء شعبة نوعية باسم "شعبة ألعاب المائدة" (الكازينو)، على أن تكون تحت مظلة غرفة المنشآت الفندقية وفي حدود اختصاصها.

ودعت الغرفة، فى منشور موجه إلى شركات إدارة ألعاب المائدة (الكازينو)، بالانضمام لعضوية غرفة المنشآت الفندقية، والتى تضم في عضوبتها الفنادق الثابتة والعائمة وشركات الإدارة والشركات المالكة للفنادق، بالإضافة إلى الكازينوهات العاملة في مصر، وفقًا للقرار الوزاري.

وأوضحت الغرفة، أنها  الممثل الرئيسي لأعضائها أمام الجهات الرسمية لحل مشاكلهم والوقوف إلى جانيهم لتذليل العقبات التي تواجههم وإبداء الرأي من خلال مستشاريها القانونيين والماليين والأمنيين، لافتة إلى أن أعضاء الغرفة يتمتعون بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة خاصة فى أوقات الأزمات، ومنها على سبيل المثال ما يجري حاليًا من التقدم للحصول على إعانة من صندوق الطوارئ بعد استيفاء المستندات المطلوية لتقديمها للجهة المختصة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم  بإيفادها لجان  للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها وعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المقررة وبجودة مستوى الخدمات المقدمة بها.

كما تقوم  الوزارة بإيفاد اللجان لإعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى أنه تم التعاقد مع 5 شركات دولية متخصصة بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اللجان التي ترسلها وزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء لضمان صحة وسلامة النزلاء.

غرفة المنشأت الفندقية الكازينوهات شعبة ألعاب المائدة ادارة العاب المائدة وزارة السياحة والآثار

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