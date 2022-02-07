محمد أبو جبل للجماهير المصرية: «كان نفسنا نفرحكم»

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير المصرية في أحدث تعليق له عقب المباراة النهائية التي انتهت بفوز السنغال بكاس الأمم الأفريقية.

وقال أبو جبل في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحمد لله على كل شيء .. الروح والإصرار والعزيمة التي كان يتمتع بها لاعبو منتخب مصر ما هي إلا إصرار وروح وعزيمة شعب كامل شعرنا أنه يمدنا بتلك الطاقة".

واختتم أبو جبل: "كان نفسنا نفرحكم ونجيبلكم البطولة ولكن هي أقدار من الله ... المشوار لم ينته نعدكم بالفرحة والقادم أفضل.. أشكر لاعبي منتخب مصر".