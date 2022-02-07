الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر وثيقة زواج عروس «مذبحة الزمالك».. وشقيقتها: «قناص ومكنش شارب»

مذبحة الزمالك
مذبحة الزمالك

«مكنشي شارب مخدرات وقاصد يقتلهم».. بهذه الكلمات أكدت شقيقة ضحية «مذبحة الزمالك» التي وقعت مساء الجمعة الماضية، على يد تاجر خردة، أسفرت عن قتل زوجته وحماته وشقيقته وطليقها في شقة بمنطقة الزمالك، ونشرت وثيقة الزواج.

وقالت منة غزال، شقيقة عروس «مذبحة الزمالك»: «في ناس كتير مشككين في أن هو كان متجوز اختي وبيقولوا علاقه .. دي وثيقة الجواز عشان  اللي بيطعنوا في عرضها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد شكك في اختي أو دافع عن القاتل اللي عمل كده».

وتابعت: «القاتل  كان بيشرب مخدرات بس الجديد بقي أنه اتعمل تحليل دم ليه وقت الحادث طلع أنه مكنش شارب اصلا والمصحه اللي كان فيها من شهرين كانت علاج ادمان يعني عمل كده بكامل قواه العقليه قتل أخته وطليقها و امي واختي وهو عاقل مش مجنون ومصوب في اتجاهات معينه مش عشوائي دا قناص بآلي مش مسدس عادي ومع سبق الاصرار».

وأكدت أن «الشقه متأجره من 20 يوم من بعد كتب الكتاب بـ3 ايام والسلاح طالع قبلها بيوم في شنطة هدوم دا مع تفريغ الكاميرات يعني محضر للجريمه بكامل قواه العقلية وموت نفسه لما لقي الشرطه في وشه ومفيش مفر.. أنا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اتعاطف مع القاتل  دا أو دافع عنه أو كتب كلام مش حقيقي».

جرت أحداث الجريمة التي عرفت بـ«مذبحة الزمالك» الجمعة الماضية، بعدما انتحر شاب يدعى شمس شريف، ٢٢ سنة، تاجر خردة، بعد أن أطلق النيران على زوجته «نور الله»، ٢٠ سنة، ووالداتها «منى»، ٥٨ عاما، وشقيقة الجاني «شيرين»، ٤٢ عاما، وطليقها «خالد»، ٥٣ عاما، صاحب محل خمور، داخل شقة مؤجرة بمنطقة الزمالك.

مذبحة الزمالك
مذبحة الزمالك
شارب مخدرات قتل الزمالك منة غزال عروس مذبحة الزمالك

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