بحفل فنى.. الوادى الجديد تختتم مسابقة أوائل الطلبة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، احتفالية فنية في ختام فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، وذلك بقصر ثقافة "موط" بمركز الداخلة.



تضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني وفقرات فنية وشعرية وموسيقية من كورال إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، وبمشاركة تلاميذ قسم الموهوبين في إدارات الخارجة والداخلة وبلاط وباريس، كما جرى تكريم تلاميذ كل مدرسة فائزة من المراحل التعليمية الثلاث ومشرفي المدرسة ومديري الغدارات التعليمية الخمس، وموجهي العموم ومديري المراحل التعليمية وقيادات وكوادر وامناء حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.



حضر الاحتفالية كل من: النواب مؤمن معاذ، ومحمد علي عبد الغني، عضوي مجلس الشيوخ عن المحافظة، والدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة، والدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، ولفيف من رموز المجتمع بمركز الداخلة وقياداته الشعبية والتنفيذية وقيادات حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.



وقال جمال آدم، امين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إن الحزب نظم بالتعاون وبالتنسيق قطاع التعليم بقيادة الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فعاليات المسابقة بتكريم المدارس الثلاث الفائزة في المسابقة على مستوى المراحل التعليمية الثلاث في احتفالية فنية قصر ثقافة مدينة "موط" بمركز الداخلة بحضور لفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية ورموز قطاع التعليم بالمحافظة والطلبة المكرمين في المسابقة وذويهم.



وأكد جمال، أن المسابقة جرى تدشينها يوم 6 ديسمبر 2021م، تماشًيا مع سياسة الدولة ودعما لتوجيهات القيادات السياسية بالاهتمام بالتعليم، وبهدف غرس روح التنافس بين الطلاب وتعميق الشعور بالولاء والانتماء لديهم، وتحفيزهم على البحث والاطلاع وزيادة التحصيل العلمي.



ولفت إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز 3 مدارس على مستوى هن من سيمثلن الوادي الجديد في المرحلة الرابعة من المسابقة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، حيث فازت مدارس "الغرغور الابتدائية – الهنداو الإعدادية – موط الثانوية بنات" وكلهن من إدارة الداخلة التعليمية وجرى خلال الاحتفالية تكريم المدارس الفائزة والمشاركين في تنفيذ المسابقة من قطاع التعليم.



وأشار، إلى أن الحفل يأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب رئيس مجلس الشيوخ، وبناءً على توجيهات النائب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتحت إشراف جمال ادم أمين الحزب ورئيس اللجنة العامة بالمحافظة ومحسن عبدالوهاب امين التنظيم نائب الرئيس، أحمد سيد حرباوي، أمين أمانة التعليم نائب الرئيس، وآلاء ذخيرة امينة التدريب والتثقيف مقرر اللجنة العامة بالمحافظة الأمناء أعضاء اللحنة.