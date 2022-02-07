حصاد مجلس الوزراء اليوم.. «مدبولى» يطمئن على توافر السلع استعدادًا لشهر رمضان

شهد حصاد مجلس الوزراء اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول مستقبل صناعة المنسوجات الذكية عالميًّا ومحليًّا تناول خلاله مفهوم المنسوجات الذكية، ودور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في صناعة المنسوجات الذكية.

https://www.dostor.org/3707284

تحول مصر لمحور الربط الكهربائي بين القارات (انفوجراف)

تسعى مصر إلى أن تكون مركزاً محورياً للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والميزات والمقومات التنافسية التي تتمتع بها، والاحتياطي اليومي بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلاً عن تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في دعم استراتيجية مصر للطاقة، وتوجهها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرسخ علاقات مصر الدولية.

https://www.dostor.org/3707211

«مدبولي»: حريصون على جذب الاستثمارات لمنطقة قناة السويس الاستثمارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

https://www.dostor.org/3707315

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية



تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لبرنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم المخلفات، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

https://www.dostor.org/3707468

مدبولي: توجيه رئاسى بوضع دليل استرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

https://www.dostor.org/3707595

رئيس الوزراء يتابع خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

https://www.dostor.org/3707721

رئيس الوزراء يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية استعدادًا لشهر رمضان



التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

https://www.dostor.org/3707804