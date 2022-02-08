الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تصبح مدير ناجح؟

المدير الناجح
المدير الناجح

تُعتبر القيادة في العمل من الأمور المرهقة والصعبة، وذلك من خلال تحقيق النجاح والسيطرة على الموظفين؛ لذا قدم خبراء التنمية البشرية بموقع "hrmorning" العادات الأفضل لتصبح مدير جيد.

 

تطبيق نظرية "لماذا" مع الموظفين:
كل مدير يتواصل باستمرار مع الأخرين، وذلك للإجابة على سؤال "لماذا"، فمن أساسيات المدير الناجح هو ترك  الموظفين يعرفون سبب أهمية المعلومات.

 

كن منفتحًا على أفكار فريق العمل:
يدفع العديد من الرؤساء فريقهم لإنجاز المهمة، فالقادة الحقيقين والجيدين، هم من يتركون فريق العمل السير نحو النجاح والهدف، من خلال سماع الأفكار والعمل على تطويرها.

 

اعترف وتقبل الأخطاء:
المدراء من الطراز الفريد  ليسوا على دراية بكل شيء، حيث يعترفون عندما يكونون مخطئين، والأهم من ذلك، أنها تخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة عند ارتكاب الأخطاء  والتعلم منها، لذا اعترف بالأخطاء وصححها وشارك ما تعلمته مع فريق العمل.

 

كشف الاحتياجات التحفيزية:
حتى الرؤساء العظماء لا يستطيعون التحكم بشكل كامل في تعويضات الموظفين، لكن أفضل الموظفين المعروفين ليس لديهم الدافع للظهور أو الإلهام للقيام بعمل رائع من خلال المال وحده.

 

يواجه قادة اليوم التحدي المتمثل في تحفيز الموظفين، فلكل منها احتياجات ووجهات نظر مختلفة، حيث يتطلب النجاح نهجًا متعدد الأوجه مع أساس التوجيه، فيمكن تخصيص جائزة لموظف الشهر أن يكون حل سريع لتحفيز العاملين لتحقيق أفضل ما عندهم.

 

الاحتفال بفريق العمل:
يقوم أفضل المديرين بما هو أكثر من مجرد تدريب الموظفين وهو الاحتفال عند تحقيق النجاح، حيث يقول ثلثا الموظفين إنهم لم يتم الاعتراف بهم أو الإشادة بهم على العمل الجيد.

 

تعزيز النجاح داخل وخارج العمل:
يهتم الرؤساء الكبار بنجاح موظفيهم في العمل وخارجه، فإنهم يدركون أن العمل يؤثر على الحياة الشخصية، وأحيانًا تتفوق الحياة على الوظيفة، لذلك يساعدون الموظفين على تحقيق التوازن بين الاثنين.

التنمية البشرية الموظفين تدريب الموظفين فريق العمل كيف تصبح مدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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