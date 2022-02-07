كواليس تتويج الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا مطلع العام المقبل

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية تأتي بعد التقارير الأخيرة عن استعداد الملكة للتنحي عن العرش، لصالح نجلها الأكبر الأمير تشارلز، على الرغم من حقيقة أن الملكة قالت في الماضي إنها ستبقى في الدور طوال حياتها.

ومع ذلك، قال مصدر عسكري، إن هناك الآن "خطة عمل" لتتويج الأمير تشارلز ، والتي يمكن أن تتم في وقت مبكر من عام 2023.

وتابعت الصحيفة أنه بعد اجتماع سري للغاية، صدرت أوامر لقادة الجيش والأمن البريطاني بالتخطيط لتتويج الأمير تشارلز ملكا على بريطانيا مطلع العام المقبل، حيث تخطط الملكة التنازل عن العرش لنجلها الاكبر.

وقال المصدر العسكري الرفيع: "نحن بصدد تشكيل حدث عسكري يحتاج لموافقة القصر في وقت قريب".

وأكدت الصحيفة أن هذه التقارير تأتي في ظل المخاوف الشعبية على صحة الملكة البالغة من العمر 95 عاما، خصوصا بعد بيانها الاخير الذي صدر مساء يوم السبت الماضي للاحتفال باليوبيل البلاتيني، والذي قالت فيه انها ستمنح كاميلا باركر زوجة ابنها الامير تشاراز لقب الملكة القرينة وليس الاميرة القرينة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المراقبون الملكيون اعتبروا أن هذا دليل على نية الملكة التنازل عن العرش، بينما اعتبره الشعب علامة على احساس الملكة بقرب نهاية عهدها.

وكانت الملكة اليزابيث الثانية قد نفت العام الماضي وجود اي نية للتنازل عن العرش لصالح الامير تشارلز بعد اصابتها بوعكة صحية مفاجأة دفعت لالغاء كافة ارتباطاتها الملكية، مؤكدة انها ستظل على العرش حتى رحيلها، الا ان بيان يوم السبت جعل المواطنين والمراقبون الملكيون يدركون ان الملكة قد ارهقت من الخدمة العامة وانها ترغب في الحصول على بعض الراحة وترك العرش لنجلها الاكبر وحفيدها الامير ويليام.